Рудько признан лучшим голкипером чемпионата Кипра

Рудько с одноклубниками / фото из соцсетей

Украинский голкипер кипрского Пафоса Артур Рудько стал лучшим вратарем второго круга в кипрском Первом дивизионе.

Экс-кипер киевского Динамо получил приз "Золотая перчатка", сообщает официальная Facebook-страница Пафоса.

Яремчук, Безус и другие украинцы Бельгии узнали новую дату возобновления чемпионата

Во втором круге регулярного чемпионата Рудько оформил 6 клиншитов. Пафос, однако, не смог пробиться в топ-6 и решающий этап проведет в Группе выбывания. В данный момент чемпионат Кипра на паузе из-за пандемии коронавируса.

Артур Рудько стал игроком Пафоса прошлым летом. В активе украинца 21 матч во всех турнирах.