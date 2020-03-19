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Рудько признан лучшим голкипером чемпионата Кипра

18:38 63 Читати українською
Рудько признан лучшим голкипером чемпионата Кипра
Рудько с одноклубниками / фото из соцсетей

Украинский голкипер кипрского Пафоса Артур Рудько стал лучшим вратарем второго круга в кипрском Первом дивизионе.

Экс-кипер киевского Динамо получил приз "Золотая перчатка", сообщает официальная Facebook-страница Пафоса.

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Во втором круге регулярного чемпионата Рудько оформил 6 клиншитов. Пафос, однако, не смог пробиться в топ-6 и решающий этап проведет в Группе выбывания. В данный момент чемпионат Кипра на паузе из-за пандемии коронавируса.

Артур Рудько стал игроком Пафоса прошлым летом. В активе украинца 21 матч во всех турнирах.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Артур Рудько Артур Рудько Кипр Пафос Пафос
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