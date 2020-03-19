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Яремчук, Безус и другие украинцы Бельгии узнали новую дату возобновления чемпионата

16:35 95 Читати українською
Яремчук, Безус и другие украинцы Бельгии узнали новую дату возобновления чемпионата
Безус и Яремчук / Belga

Бельгийские функционеры в условиях эпидемии коронавируса приняли ряд важных для местного футбола решений.

До 30 апреля бельгийские клубы не будут играть матчи, сообщает Voetbalprimeur.

АПЛ перенесла дату возобновления чемпионата

Кроме этого, Королевская бельгийская футбольная ассоциация приняла еще несколько решений. В частности, местные клубы освобождены на 3 месяца от уплаты членских взносов. Командных тренировок не будет минимум до 3 апреля, а на Пасхальные праздники клубы не смогут организовать традиционные юношеские лагеря.

Отметим, что в Бельгии выступает немало украинских легионеров. Эдуард Соболь защищает цвета Брюгге, Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук – Гента, Андрей Бацула и Евгений Макаренко – Кортрейка.

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