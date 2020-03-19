Яремчук, Безус и другие украинцы Бельгии узнали новую дату возобновления чемпионата

Бельгийские функционеры в условиях эпидемии коронавируса приняли ряд важных для местного футбола решений.

До 30 апреля бельгийские клубы не будут играть матчи, сообщает Voetbalprimeur.

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Кроме этого, Королевская бельгийская футбольная ассоциация приняла еще несколько решений. В частности, местные клубы освобождены на 3 месяца от уплаты членских взносов. Командных тренировок не будет минимум до 3 апреля, а на Пасхальные праздники клубы не смогут организовать традиционные юношеские лагеря.

Отметим, что в Бельгии выступает немало украинских легионеров. Эдуард Соболь защищает цвета Брюгге, Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук – Гента, Андрей Бацула и Евгений Макаренко – Кортрейка.