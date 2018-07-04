Ровно 20 лет назад забили один из самых красивых голов в истории ЧМ – Бергкамп шокировал Аргентину

На чемпионате мира 1998 года, который проходил во Франции, 4 июля встречались сборные Аргентины и Нидерландов.

Это была стадия 1/4 финала ЧМ-98 и овертайм казался неизбежным. Но на 90+3 минуте Франк Де Бур проделал невероятную диагональ через пол поля на Денниса Бергкампа.

Нападающий Арсенала одним касанием принял мяч, другим обыграл Роберто Айялу, а затем голкипера аргентинцев Карлоса Роа.