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Ровно 20 лет назад забили один из самых красивых голов в истории ЧМ – Бергкамп шокировал Аргентину

15:46 112 Читати українською
Ровно 20 лет назад забили один из самых красивых голов в истории ЧМ – Бергкамп шокировал Аргентину
Бергкамп и Айяла

На чемпионате мира 1998 года, который проходил во Франции, 4 июля встречались сборные Аргентины и Нидерландов.

Это была стадия 1/4 финала ЧМ-98 и овертайм казался неизбежным. Но на 90+3 минуте Франк Де Бур проделал невероятную диагональ через пол поля на Денниса Бергкампа.

Нападающий Арсенала одним касанием принял мяч, другим обыграл Роберто Айялу, а затем голкипера аргентинцев Карлоса Роа.

Теги
Мир Нидерланды Нидерланды Аргентина Аргентина Видеоновости ЧМ-1998 Деннис Бергкамп Ретро дня Ретро
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