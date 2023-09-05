Сегодня исполнилось 25 лет со дня победы сборной Украины над соседом с имперскими комплексами в матче 1 тура квалификации к Евро-2000.

5 сентября 1998 года на переполненном НСК Олимпийский впервые в истории между собой сыграли сборные Украины и России.

25 самых памятных матчей в истории футбола независимой Украины

Украинцы быстро открыли счет благодаря голу Сергея Попова, потом счет удвоил Сергей Скаченко. Россияне отыграли один мяч усилиями Варламова, однако Сергей Ребров с пенальти закрепил преимущество Украины. Гол Онопко под занавес поединка уже ничего не изменил – сборная Украины одержала важную победу со счетом 3:2.

Матч 10 тура в России запомнился голом Шевченко и ляпом Филимонова, который позволил "сине-желтым" занять второе место в группе 4 и выйти в плей-офф.

*Видео было подготовлено к 20-летию победы