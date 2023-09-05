Сьогодні виповнилось 25 років з дня перемоги збірної України над сусідом з імперськими комплексами у матчі 1 туру кваліфікації до Євро-2000.

Україна перемогла Росію 20 років тому

5 вересня 1998 року на переповненому НСК Олімпійський вперше в історії між собою зіграли збірні України та Росії.

25 найпам'ятніших матчів в історії футболу незалежної України

Українці швидко відкрили рахунок завдяки голу Сергія Попова, згодом рахунок подвоїв Сергій Скаченко. Росіяни відквитали один м'яч зусиллями Варламова, проте Сергій Ребров з пенальті закріпив перевагу України. Гол Онопка під завісу поєдинку вже нічого не змінив – збірна України здобула важливу перемогу з рахунком 3:2.

Матч 10 туру на Росії запам'ятався голом Шевченка та ляпом Філімонова, який дозволив "синьо-жовтим" посісти друге місце у групі 4 та вийти у плей-офф.

*Відео було підготовлене до 20-ї річниці перемоги