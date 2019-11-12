Ротань вызвал Назаренко в сборную Украины U-21 на матчи против Дании и Азербайджана

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вызвал в свою команду хавбека СК Днепр-1 Александра Назаренко.

Назаренко станет 25-м футболистом, который в составе украинской молодежки будет готовиться к матчам против Дании и Азербайджана, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

Ротань объявил состав молодежной сборной Украины на матчи против Дании и Азербайджана

Напомним, в отборе к Евро-2021 молодежная сборная Украины уступила Румынии и Финляндии, а также обыграла Мальту. Украинцы пока занимают 4 место в своей группе, уступая Дании, Финляндии и Румынии. 15-го ноября во Львове команда Ротаня сыграет против Дании, а 19-го проведет выездной товарищеский матч против Азербайджана.

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