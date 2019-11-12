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Ротань викликав Назаренка у збірну України U-21 на матчі проти Данії та Азербайджану

13:08 834 Читать на русском
Ротань викликав Назаренка у збірну України U-21 на матчі проти Данії та Азербайджану
Олександр Назаренко / СК Дніпро-1

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань викликав у свою команду хавбека СК Дніпро-1 Олександра Назаренка.

 

Назаренко стане 25-тим футболістом, який у складі української молодіжки буде готуватися до матчів проти Данії та Азербайджану, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Нагадаємо, у відборі до Євро-2021 молодіжна збірна України поступилася Румунії та Фінляндії, а також обіграла Мальту. Українці наразі посідають 4 місце у своїй групі, поступаючись Данії, Фінляндії та Румунії. 15-го листопада у Львові команда Ротаня зіграє проти Данії, а 19-го проведе виїзний товариський матч проти Азербайджану.

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Теги
Олександр Назаренко Олександр Назаренко Україна U-21 - Данія U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Збірна України U-21
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