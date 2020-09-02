"Готовимся к Дании, изучаем, смотрим. Мы ее хорошо знаем, играли с ней в ноябре. Команда известная, сильная, лидер нашей группы.

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Она укомплектована во всех линиях. Уже два года играет вместе. Все игроки представляют хорошие европейские команды. Сильный соперник, но мы хотим на его фоне проверить себя", – сказал Ротань в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, молодежная сборная Украины до 3 сентября будет работать в Киеве, а затем отправится в Ольборг, где уже 4-го числа встретится в рамках квалификации ЧЕ-2021 со сборной Дании.

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