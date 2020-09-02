Ротань озвучил неожиданное задание "молодежки" на матч против Дании
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился мыслями относительно ближайшего соперника "молодежки" по квалификации Евро-2021.
"Готовимся к Дании, изучаем, смотрим. Мы ее хорошо знаем, играли с ней в ноябре. Команда известная, сильная, лидер нашей группы.
"Нападающий должен забивать": форвард Нюрнберга озвучил амбициозную цель в молодежной сборной Украины
Она укомплектована во всех линиях. Уже два года играет вместе. Все игроки представляют хорошие европейские команды. Сильный соперник, но мы хотим на его фоне проверить себя", – сказал Ротань в комментарии программе "Футбольный формат".
Напомним, молодежная сборная Украины до 3 сентября будет работать в Киеве, а затем отправится в Ольборг, где уже 4-го числа встретится в рамках квалификации ЧЕ-2021 со сборной Дании.
Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй