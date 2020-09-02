"Готуємося до Данії, вивчаємо, дивимося. Ми її добре знаємо, грали з нею в листопаді. Команда відома, сильна, лідер нашої групи.

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Вона укомплектована в усіх лініях. Уже два роки грає разом. Всі гравці представляють хороші європейські команди. Сильний суперник, але ми хочемо на його тлі перевірити себе", – сказав Ротань у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, молодіжна збірна України до 3 вересня працюватиме в Києві, а потім відправиться у Ольборг, де вже 4-го числа зустрінеться у рамках кваліфікації ЧЄ-2021 зі збірною Данії.

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