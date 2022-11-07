Тренерский штаб "сине-желтых" определился с обоймой игроков, которых планирует задействовать в спаррингах молодежки.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка.

Украинец из Европы получил дебютный вызов от Ротаня в молодежную сборную

По сообщению официального сайта УАФ, Руслан Ротань вызвал 25 футболистов. Список выглядит следующим образом:

Вратари: Яков Кинарейкин (СК Днепр-1), Денис Твардовский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Роман Дидык, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все – Рух), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем), Эдуард Козик, Марьян Фарина (оба – Шахтер), Максим Таловеров (Слован), Денис Кузик (Колос) ).

Полузащитники: Максим Брагару (Черноморец), Иван Желизко (Вальмиера), Алексей Кащук (Сабах), Даниил Кравчук (Ингулец), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон), Артур Микитишин (Кривбас) , Марко Сапуга (Рух), Денис Шостак (Эшторил).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Цюрих), Даниил Гончарук (Ллейда), Николай Кухаревич (Хиберниан).

Кроме того, сразу 8 игроков попали в резервный список: Денис Бунчуков (Серен), Игорь Краснопир (Оболонь), Артем Кулаковский (Ворскла), Николай Михайленко (Заря), Владислав Погорелый, Михаил Хромей (оба – Шахтер), Игорь Потимков (Металист 1925) и Роман Якуба (Вальмиера).

К слову, 19 ноября подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Оба соперника "сине-желтых" также являются участниками Евро-2023.

Напомним, по итогам жеребьевки чемпионата Европы Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией.

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