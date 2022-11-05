Сент-Джонстон в своем твиттере сообщил, что Максим Кучерявый получил вызов в сборную Украины U-21.

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Отметим, что хавбек впервые получит возможность сыграть за команду Руслана Ротаня, которая организовывает сборы в середине ноября (с 15 по 22 числа). В этот период сборная Украины U-21 проведет 2 поединка – против Израиля (19 ноября) и Грузии (21 ноября).

Добавим, что молодежная сборная Украины завоевала путевку на Евро-2023. Там подопечные Ротаня попали в группу B, в которой сойдется с Румынией, Хорватией и Испанией.

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