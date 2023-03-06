Тренерский штаб "сине-желтых" определился с игроками, которые полетят на Туманный Альбион.

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Руслан Ротань огласил список из 26-ти игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора чемпионата Европы 2024 года против Англии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Стоит отметить возвращение Евгения Коноплянки, который не выступал за "сине-желтых" с сентября 2020-го, и Виталия Буяльского, который в последний раз играл в сентябре 2021 года.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – Шахтер).

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Эдуард Соболь (Страсбур), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – СК Днепр-1).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Олимпик), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Евгений Коноплянка (Краковия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Днепр-1).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Александрия).

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – Динамо), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк (СК Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо).

Напомним, сборная Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Поединок против Англии состоится 26 марта на стадионе Уэмбли.

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