"Мы ожидали очень сложный поединок, ведь в этом отборочном цикле Фареры дома еще не проигрывали. Это очень крепкая команда. Я доволен ответственным отношением к игре наших футболистов. Они очень мотивированно подошли к матчу, в том числе и из-за той ситуации, которая у нас в стране, а то, что они умеют играть в футбол, пожалуй, все уже знают... Я поздравляю всю страну с победой, которую мы прежде всего посвящаем нашим военным, защищающим наши рубежи.

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Главными факторами победы, я думаю, стали надежность контроля мяча, хороший выход из обороны и хорошая работа в завершающей стадии, чем я особенно доволен. Также меня порадовало, что мы стали больше бить по воротам с дальней дистанции.

Супряга не забивал уже почти три года, так что я его успокоил перед матчем. Сказал, что главное не то, забьет ли он, главное, чтобы команда выигрывала. В том числе и за счет его качеств, если он будет вести игрока, ворвется ли в зону, поможет ли в прессинге. Главное, чтобы КПД у него был на высоком уровне. Не нужно, чтобы он чувствовал себя так, что от него все требуют забитого мяча. Хотел снять с него бремя ответственности. Я очень рад, что он сегодня забил и думаю, что в дальнейшем он будет играть все лучше.

Замена Дидыка сразу после перерыва связана с тем, что он оступился на искусственном газоне, который очень травмоопасен. К сожалению, у него из-за этого покрытия очень неприятное повреждение. Сейчас задача номер один для нас – восстановление. Целый день мы будем добираться в Стамбул и, прежде всего, нужно хорошо восстановиться, ведь переход с искусственного покрытия на натуральное намного тяжелее, чем наоборот. Так что уделим этому максимум внимания", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, накануне наша молодежка в поединке отбора Евро-2023 на выезде разгромила команду Фарерских островов (4:0). Впереди у Ротаня и Ко домашние матчи против Северной Македонии и Франции (5 и 9 июня в Стамбуле) и выездная встреча с Армянами (12 июня).

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