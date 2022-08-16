Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань остался под впечатлением от поведения Владислава Ваната и даже гарантировал ему за это место в старте на следующий поединок молодежки.

"Очень сильный поступок. Он заметил и сделал это. Красавец, что я могу сказать. Это была его личная инициатива. Он очень быстро сориентировался. Со спортивной стороны я должен сказать ему: "Молодец".

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В старт на следующий матч? Да. Это очень талантливый игрок, которому удалось раскрыться. Луческу умеет раскрывать игроков. Но он открылся процентов на 30. У него очень большой потенциал. Ему еще нужно много работать и доказывать", – сказал Ротань в комментарии Football Hub.

Напомним, после матча с Арменией Владислав Ванат скупил в сувенирном магазине аэропорта флажки государства-агрессора и на глазах россиян, сидевших в зале ожидания, выбросил трехцветные тряпки в мусорку.

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