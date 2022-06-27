"Как вы помните, молодежная сборная Украины свой заключительный матч квалификации к чемпионату Европы проводила в Армении. Кто смотрел трансляцию, тот обратил внимание на выкрики с трибун: "Расия!". После этого матча наша команда возвращалась домой и в аэропорту так получилось, что гейт, из которого вылетала сборная Украины, был по соседству с гейтами на рейсы в Сочи, в Москву. В зале ожидания сидели пассажиры, ожидавшие этих рейсов.

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У лаптеногих есть такая фишка – они очень часто одеваются в х*рню с символикой своей страны: то футболки с флагом в цветах дешевой зубной пасты, то футболочки с этой двуглавой курочкой. Там такие и летели. Рядом был магазинчик, где продается всякая сувенирная продукция, в том числе эти российские флажки.

Форвард киевского Динамо Влад Ванат насмотрелся на этот колорит, зашел в этот магазинчик и что сделал? Скупил все российские флажки. Все.

Позже он вышел с этими флажками, подошел к мусорнику и на глазах всех этих пассажиров двух рейсов в Россию все эти флажки выбросил. Как думаете, сколько граждан курятника ему сказали хоть одно слово?" – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

В сезоне 2021/22 Ванат на правах аренды выступал за Черноморец – 18 матчей, 3 гола. Весной нападающий забил несколько мячей в благотворительных матчах Динамо и трижды отличился за молодежную сборную Украины в отборе на Евро-2023.

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