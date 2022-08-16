Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань залишився вражений поведінкою Владислава Ваната і навіть гарантував йому за це місце у старті на наступний поєдинок молодіжки.

"Дуже сильний вчинок. Він помітив та зробив це. Красень, що я можу сказати. Це була його особиста ініціатива. Він дуже швидко зорієнтувався. Зі спортивної сторони я повинен сказати йому: "Молодець".

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В старт на наступний матч? Так. Це дуже талановитий гравець, який розкрився. Луческу вміє розкривати гравців. Але він розкрився процентів на 30. У нього дуже великий потенціал. Йому ще потрібно багато працювати та доводити", – сказав Ротань у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, після матчу з Вірменією Владислав Ванат скупив у сувенірній крамниці аеропорту прапорці держави-агресора і на очах росіян, які сиділи в залі очікування, викинув трикольорові ганчірки у смітник.

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