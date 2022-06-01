"Удовлетворен ли я проделанной работой? Идеального ничего не бывает, но грех жаловаться, все прошло нормально. Мы хорошо поработали, провели один контрольный матч, одну двустороннюю игру. Конечно, хотелось, чтобы в спарринге был соперник высшего уровня, но ничего страшного, мы понимаем ситуацию. Нашу же подготовку покажут ближайшие четыре поединка отбора.

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Игровой тонус – это самое важное, что должен иметь футболист, потому что с ним он легче воспринимает ту или иную ситуацию во время игры. Это немного огорчает, но с этим нужно смириться и работать дальше. Ребята должны понимать, что нехватку игрового тонуса нужно компенсировать характером.

Относительно потерь... Сирота и Мудрик находятся в расположении национальной сборной. Во время двусторонней игры травмировался Арсений Батагов, поэтому у нас есть проблемы в центральной зоне защиты. Впрочем, у нас все исполнители квалифицированы и на каждого из них я рассчитываю. Могу уверенно сказать, что ребята покажут свой лучший уровень сейчас. Мы все мотивированы по максимуму, поэтому будем стараться добыть положительный результат в каждом из оставшихся матчей.

Полностью абстрагироваться от тех событий, которые сейчас происходят в Украине, вряд ли удастся, поскольку это – в сердце каждого украинца, однако тренерский штаб постоянно ведет с ребятами беседы на эту тему, чтобы попытаться сконцентрировать их внимание на ответственных поединках отбора. Если украинские воины защищают нас с автоматом в руках, то мы, можно сказать, находимся на спортивном фронте, так что, повторюсь, команда сделает все возможное, чтобы порадовать своих соотечественников.

Что касается будущего соперника… Могу точно сказать, что Фарерские острова мотивированы не меньше нас, я видел это по матчам этой сборной. В нынешнем отборочном цикле они не проиграли ни одного поединка на своем поле. Счет 1:1 в игре с Францией говорит сам за себя. Поэтому я все время говорю своим подопечным, что без труда здесь будет сложно достичь максимального результата", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, впереди у сборной Украины U-21 четыре матча отбора на Евро-2023 – против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении (1, 5, 9 и 12 июня соответственно).

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