"С одной стороны, чувствуем очень большую ответственность, с другой – это приятно, потому что ты представляешь интересы нашей страны, есть большой шанс показать себя. В это время очень приятно находиться в расположении национальной команды и делать все возможное для нашей страны. Каждый футболист отдастся на 100% на поле, чтобы подарить улыбки нашим воинам. Люди хотят хоть немного позитива, мы сделаем все возможное для этого.

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Это не та подготовка, которая могла бы быть. Каждое утро мы просыпаемся и читаем новости, в обед читаем новости, вечером читаем новости. Всё сейчас связано только с этим. Это мешает сконцентрироваться на 100%, но не может быть никаких отговорок, мы должны сосредоточиться и принести пользу нашей стране.

Сборная Шотландии – очень непростой соперник. Но и наша сборная – достаточно серьезная команда, у нас есть представители серьезных клубов, у нас прекрасный стиль игры, у нас зашкаливает мотивация. Потому будет очень интересный матч, все в наших руках. Ожидаем, что будет тяжело. Будет полный стадион, поэтому первые 20 минут будут очень сложными, но я уверен в нашей сборной, в наших силах и верю в положительный результат.

Каждый день созваниваюсь со своими родными в Украине, переживаю за них. Очень сложная ситуация. И мне сложно, потому что я не вижу, что там происходит. Люди, которые там каждый день просыпаются под звуки воздушной тревоги, засыпают под них – это очень сложно. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Верю в нашу победу, в наших воинов. Настолько горжусь сейчас, что я украинец, что не могу подобрать слова. В Лиссабоне все говорят об Украине, все поддерживают меня", – сказал Яремчук в программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится уже сегодня, 1 июня. Начало встречи в 21:45.

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