Известный журналист и телекомментатор Нобель Арустамян не сможет работать на матчах чемпионата Европы.

Россиянин подавал все необходимые документы, но организаторы отказали ему в выдаче аккредитации, сообщает РБК-Спорт.

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"Да, мне отказали в аккредитации, поскольку одна из стран-хозяек турнира выступила против меня", – прокомментировал ситуацию Арустамян.

К слову, розыгрыш Евро-2020 пройдет в 11-ти разных странах. В городах Италии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Германии, Азербайджана, России, Испании, Румынии, Дании и Шотландии.

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