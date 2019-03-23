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Российский комментатор – к Черчесову: Сборная Украины в футбол играет, а мы – нет

12:42 5 Читати українською
Российский комментатор – к Черчесову: Сборная Украины в футбол играет, а мы – нет
Станислав Черчесов / Соцсети

Известный комментатор Василий Уткин упрекнул тренера сборной России.

 

"Станислав Саламович (Черчесов – прим.). А, Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы – нет", – написал Василий Уткин на своей странице в Твиттере.

Евро-2020: сборная Бельгии обыграла Россию дома

Напомним, в первом туре квалификации к Евро-2020 сборная России уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:3, зато национальная команда Украины сыграла вничью с чемпионами Европы португальцами на выезде – 0:0.

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Теги
Евро-2020 Украина Украина Португалия - Украина Россия Россия Василь Уткін Станислав Черчесов Станислав Черчесов Бельгия - Россия
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