Російський коментатор – до Черчесова: Збірна України у футбол грає, а ми – ні

Відомий коментатор Василь Уткін дорікнув тренеру збірної Росії.

"Станіслав Саламович (Черчесов – прим.). А, Станіслав Саламович! А Україна в футбол грає. А ми – ні", – написав Василь Уткін на своїй сторінці у Твіттері.

Бельгія – Росія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації до Євро-2020 збірна Росії поступилась національній команді Бельгії з рахунком 1:3, натомість національна команда України зіграла внічию з чемпіонами Європи португальцями на виїзді – 0:0.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття