toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Російський коментатор – до Черчесова: Збірна України у футбол грає, а ми – ні

12:42 3248 Читать на русском
Російський коментатор – до Черчесова: Збірна України у футбол грає, а ми – ні
Станіслав Черчесов / Соцмережі

Відомий коментатор Василь Уткін дорікнув тренеру збірної Росії.

 

"Станіслав Саламович (Черчесов – прим.). А, Станіслав Саламович! А Україна в футбол грає. А ми – ні", – написав Василь Уткін на своїй сторінці у Твіттері.

Бельгія – Росія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації до Євро-2020 збірна Росії поступилась національній команді Бельгії з рахунком 1:3, натомість національна команда України зіграла внічию з чемпіонами Європи португальцями на виїзді – 0:0.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

Теги
Португалія - Україна Україна Україна Євро-2020 Росія Росія Василь Уткін Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов Бельгія - Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
30
хв
Грузія
16:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук