Російський коментатор – до Черчесова: Збірна України у футбол грає, а ми – ні

Збірна України — 14:00 1402
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"Присутність Роналду зіграла нам на руку". Чому Тюрпен не призначив пенальті у ворота України, а Марлос зіграв "не так"
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"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти ПятовуЄвро-2020 — 12:30 8806
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Пятов проти Матриці, Vamos Cossacos і захоплення вітчизняним катеначчо: реакція соцмереж на нічию України з ПортугалієюЗбірна України — 12:20 2277
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Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляттяЄвро-2020 — 02:50 20332
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Португалія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:17 12412