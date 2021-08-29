Вратарь любительской Красной Звезды Александр Шишмарев ушел из жизни во время футбольного матча.

В тренировочном поединке между Красной Звездой и Балтикой-М, который состоялся 28 августа, скончался вратарь Александр Шишмарев. Голкипер столкнулся с нападающим соперников, после чего врачи не смогли спасти парня.

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"Сегодня во время тренировочного спарринга между командами Балтика-М и Красная Звезда произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно, и в полном объеме предоставленная ​​врачами Балтики, не спасла. Прибывшая бригада "скорой помощи" в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

Калининградская областная федерация футбола (далее – КОФФ), все футбольное сообщество региона, соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон", – говорится на официальном сайте региональной федерации.

Добавим, что трагедия произошла 28 августа – в день, когда ушел из жизни знаменитый экс-вратарь московского ЦСКА и сборной Украины Сергей Перхун.

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