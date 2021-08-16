Трагедия произошла в Лановцах Кременецкого района во время поединка ФК Обрий-Лановцы – Красна Лука. 29-летнему Андрею Герасимчуку в перерыве стало плохо. Он сказал партнерам, что на второй тайм не выйдет. Те вызвали скорую, но к моменту прибытия медиков мужчина уже потерял сознание. Реанимационные мероприятия продолжались около двух часов, но безуспешно – игрок, выступавший на позиции защитника, скончался, сообщает Zaxid.net.

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По словам Андрея Засядко – представителя ФК Обрий-Лановцы – умерший играл в футбол больше десяти лет и никогда не имел проблем со здоровьем.

"Игра началась около 12:50. После первого тайма, когда игроки ушли на перерыв, Андрей сказал, что больше не будет выходить на поле, потому что ему нехорошо. Ребята согласились, а он пошел отдохнуть. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения и потерял сознание, упал на траву. К нему сразу подбежали люди.

Игроки остановили матч и вызвали скорую помощь. Бригада прибыла очень быстро – через пять минут, потому что находится недалеко от стадиона. Медики более полутора часов проводили реанимацию на поле, потому что не могли перевезти в больницу, пока он не будет подавать признаки жизни. Вроде удавалось его вернуть, но как только они переставали реанимировать, то ему ставало хуже. В результате, наш коллега, друг умер.

Это был очень хороший человек. У нас в команде были дружеские отношения. Помню, в тот день, когда у него была свадьба, мы как раз играли матч, а после матча вся команда купила большой букет цветов для невесты, и все вместе мы заехали на свадьбу их поздравить. Это был такой сюрприз. Он очень любил футбол и всегда хотел играть", – сказал Засядко.

Тело умершего забрали на экспертизу в Тернополь, после чего привезут на прощание в деревню, где он проживал. У умершего осталась жена, а похороны состоятся 17 августа.

Напомним, во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия похожий эпизод случился с Кристианом Эриксеном, который внезапно упал на газон, потеряв сознание. Правда, датчанину повезло больше – оперативная медицинская помощь спасла ему жизнь.

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