Россияне радуются ничьей с Кенией – оккупанты спаслись от поражения на последних минутах
09:46 - Читати українською
Россия расписала ничью с Кенией, что вызвало немало радости на болотах.
Товарищеский матч
Кения – Россия – 2:2
Голы: Акуму, 16, Джума, 36 – Соболев, 8, Обляков, 89
Россия избежала поражения в игре с Кенией только благодаря голу Облякова на последних минутах. Следует отметить, что африканцы также являются сборной-изгоем из-за прекращения деятельности местной Федерации футбола, в дела которой вмешалось руководство страны.
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Самое популярное российское спортивное СМИ "МАТЧ ТВ" емко охарактеризовало результат игры. "Фух, спаслись. А кенийцы вообще в порядке".
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