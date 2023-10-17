Россия расписала ничью с Кенией, что вызвало немало радости на болотах.

Товарищеский матч

Кения – Россия – 2:2

Голы: Акуму, 16, Джума, 36 – Соболев, 8, Обляков, 89

Россия избежала поражения в игре с Кенией только благодаря голу Облякова на последних минутах. Следует отметить, что африканцы также являются сборной-изгоем из-за прекращения деятельности местной Федерации футбола, в дела которой вмешалось руководство страны.

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Самое популярное российское спортивное СМИ "МАТЧ ТВ" емко охарактеризовало результат игры. "Фух, спаслись. А кенийцы вообще в порядке".