Товариський матч

Кенія – Росія – 2:2

Голи: Акуму, 16, Джума, 36 – Соболєв, 8, Обляков, 89

Росія уникла поразки у грі з Кенією лише завдяки голу Облякова на останніх хвилинах. Слід зазначити, що африканці також є збірною-вигнанцем через припинення діяльності місцевої Федерації футболу, у справи якої втрутилось керівництво країни.

Росія не змогла обіграти 109-ту команду світу в "дербі" збірних-вигнанців

Найпопулярніше російське спортивне ЗМІ "МАТЧ ТВ" містко охарактеризувало результат гри. "Фух, врятувались. А кенійці взагалі в порядку".