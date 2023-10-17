Росіяни радіють нічиїй з Кенією – окупанти врятувались від поразки на останніх хвилинах
09:46 - Читать на русском
Росія розписала нічию з Кенією, що викликало чимало радості на болотах.
Товариський матч
Кенія – Росія – 2:2
Голи: Акуму, 16, Джума, 36 – Соболєв, 8, Обляков, 89
Росія уникла поразки у грі з Кенією лише завдяки голу Облякова на останніх хвилинах. Слід зазначити, що африканці також є збірною-вигнанцем через припинення діяльності місцевої Федерації футболу, у справи якої втрутилось керівництво країни.
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Найпопулярніше російське спортивне ЗМІ "МАТЧ ТВ" містко охарактеризувало результат гри. "Фух, врятувались. А кенійці взагалі в порядку".
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