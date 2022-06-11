Россия с невероятной скоростью усиливает свою репутацию страны-изгоя.

Путин пнул Россию в бездну / Фото из открытых источников

Компания Konami отказалась продлевать контракт с чемпионатом страны-оккупанта, сообщает Aroged.

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Японцы выпускают игру eFootball, ставшую наследником культового Pro Evolution Soccer. Соглашение с россиянами завершилось после сезона 2021/22, поэтому нужно было заключать новое. Konami решила оборвать переговоры, чтобы не портить свою репутацию связями с агрессором.

Напомним, ранее россиян выбрсили из еще одного известного компьютерного симулятора – FIFA от компании EA Sports.

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