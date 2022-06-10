Спартак в очередной раз соблазнил зарубежного специалиста на должность главного тренера.

Новым наставником команды стал Гильермо Абаскаль, информирует официальный сайт "красно-белых".

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Предыдущим клубом 33-летнего испанца был Базель, а до этого он работал в молодежке Севильи, Кьяссо, Лугано, Асколи и греческом Волосе. В прошлом сезоне Спартак занял всего 10 место чемпионата России, но выиграл Кубок. Москвичи продолжают традицию приглашения европейских тренеров после Тедеско, Витории и Ваноли.

Напомним, что Спартак спонсирует нефтяная компания Лукойл, которая платит огромные деньги в бюджет страны-агрессора – России.

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