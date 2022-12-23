"Вопрос об изменении федерации, безусловно, влияет на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучать все возможные последствия и сценарии.

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Мы продолжим обсуждение вопроса в следующий вторник (27 декабря – прим .) и примем окончательное решение. У нас есть некоторые возможности для возвращения нашего футбола на футбольные турниры. Переход в Азиатскую конфедерацию футбола дает нам такую ​​возможность", – заявил президент РФС Александр Дюков.

Напомним, 28 февраля после полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА и ФИФА захватчиков выбросили из всех международных турниров. Все, что им удалось за это время, – провести несколько спаррингов с представителями Азии.

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