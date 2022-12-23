Россия выходит из УЕФА и становится частью Азии – террористы примут решение 27 декабря
Футбольный союз оккупантов ищет варианты, как обойти санкции и вернуть международный футбол. Похоже, выход нашли.
"Вопрос об изменении федерации, безусловно, влияет на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие 10 лет. Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучать все возможные последствия и сценарии.
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Мы продолжим обсуждение вопроса в следующий вторник (27 декабря – прим.) и примем окончательное решение. У нас есть некоторые возможности для возвращения нашего футбола на футбольные турниры. Переход в Азиатскую конфедерацию футбола дает нам такую возможность", – заявил президент РФС Александр Дюков.
Напомним, 28 февраля после полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА и ФИФА захватчиков выбросили из всех международных турниров. Все, что им удалось за это время, – провести несколько спаррингов с представителями Азии.
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