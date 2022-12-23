Украинская ассоциация футбола попросила у УЕФА разъяснений по поводу информации о проведении международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных на территории России.

"Нас особенно обеспокоила недавняя новость на сайте РФС и местных СМИ о том, что Россия будет принимать у себя футбольный турнир среди юношеских сборных под эгидой УЕФА. Соревнования определены как часть программы развития УЕФА по проведению турниров среди юношей и девушек до 16 лет.

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Если указанное заявление РФС соответствует действительности, этот турнир станет первой международной мерой, проведенной в стране-агрессоре с начала войны в Украине, осужденной всем цивилизованным миром, и фактически будет нарушением санкций, справедливо наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что вышеупомянутое заявление РФС ложное, и обращаемся за подтверждением этого", – говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что УЕФА и Российский футбольный союз еще несколько месяцев назад договорились о проведении в Волгограде международного турнира среди команд U-16.

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