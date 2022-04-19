"Наші закордонні колеги вкотре без пояснення причин і не маючи на це юридичних підстав, повідомили про обмеження сервісів: з сьогоднішнього дня SNTV зупиняє доступ до свого сервісу новин (хайлайти та відео для випусків новин).

У Росії перервали трансляцію матчу Бундесліги за участі Баварії – підтримка України знову налякала окупантів

З Франції надійшло повідомлення щодо Кубка та призупинення прав, тобто фінал (єдиний матч у пакеті), який був у плані на 7 травня, в ефірі "Матч ТВ" ви не побачите", – написав заступник генерального продюсера федерального каналу Василь Конов у Telegram.

Нагадаємо, раніше на території країни-окупанта припинили показ чемпіонатів Англії, Франції, Португалії, Нідерландів і Шотландії. "Матч ТВ" регулярно вирізає або змінює проукраїнські кадри, а у своєму ефірі запускає програми з пропагандистською риторикою агресора.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни