Поединок 30-го тура Бундеслиги между Арминией и Баварией снова не смогли досмотреть за поребриком.

Как и раньше, украинская символика стала эдаким оберегом для матча Бундеслиги от зрителей из страны оккупанта. В этот раз поддержка в адрес Украины не дала посмотреть поединок с участием Баварии.

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Приблизительно на 30 минуте комментатор с привычными словами прервал трансляцию, аргументировав это тем, что "спорт вне политики".

Интересно, что это уже третий случай, когда россияне досрочно завершали трансляцию матча после того, как там начинала появляться украинская символика.

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