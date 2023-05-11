"Федерация футбола Ирака рассматривала проведение товарищеского матча между сборными Ирака и России в День ФИФА, 7 сентября, но все осталось на стадии интересов. Мы решили принять участие в товарищеском турнире четырех сборных: Ирака, Иордании, Катара и Ирана. Первенство пройдет в Иордании в начале сентября.

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Что же касается наших отношений с РФС, то федерации сотрудничают друг с другом. Однако сейчас между ФФИ и РФС не ведутся никакие переговоры о проведении товарищеских матчей главных национальных команд", – заявил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Оккупанты уже год проводят товарищеские матчи сомнительного уровня и даже заявляли о намерениях перейти в Азиатскую конфедерацию, но пока все обошлось пустой болтовней.

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