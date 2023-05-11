"Федерація футболу Іраку розглядала проведення товариського матчу між збірними Іраку та Росії в День ФІФА, 7 вересня, але все залишилося на стадії інтересів. Ми вирішили взяти участь у товариському турнірі чотирьох збірних: Іраку, Йорданії, Катару та Ірану. Першість пройде в Йорданії на початку вересня.

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Що ж до наших відносин із РФС, то федерації співпрацюють один з одним. Однак зараз між ФФІ та РФС не ведуться жодні переговори щодо проведення товариських матчів головних національних команд", – заявив прес-секретар збірної Іраку Мохаммед Імад.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили збірну Росії після початку повномасштабного вторгнення на територію України. Окупанти вже рік проводять товариські матчі сумнівного рівня і навіть заявляли про наміри перейти а Азійську конфедерацію, але поки все обійшлось порожніми балачками.

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