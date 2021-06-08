"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, запрещающие политические высказывания.

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Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую ​​форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", – говорится в комментарии РФС для championat.

Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контура границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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