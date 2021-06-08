Россия официально пожаловалась в УЕФА на новую форму сборной Украины
Российский футбольный союз никак не может успокоиться относительно новой формы "сине-желтых".
"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, запрещающие политические высказывания.
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Футбол – это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", – говорится в комментарии РФС для championat.
Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контура границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".
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