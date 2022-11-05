Футбольный союз террористического государства официально подтвердил договоренность со сборной Узбекистана. Матч состоится 20 ноября в Ташкенте.

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С начала полномасштабного вторжения, которое длится уже более 8 месяцев, российский футбол впал в тотальную изоляцию. ФИФА и УЕФА отстранили тамошние клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Впрочем, некоторые страны соглашаются проводить с террористами товарищеские матчи (очевидно, совсем не бесплатно). В сентябре россияне дожали "сверхмощный" Кыргызстан со счетом 2:1, а в ноябре будут играть против Таджикистана (17-го) и Узбекистана (20-го).

Радует, что хотя бы европейские сборные сохраняют трезвую голову и не потакают стране-агрессору. Отдельные персонажи Боснийской ассоциации футбола хотели организовать спарринг с россиянами 19 ноября, но наткнулись на категорическое сопротивление собственных игроков и сознательного футбольного сообщества.

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