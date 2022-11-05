Футбольний союз терористичної держави офіційно підтвердив домовленість зі збірною Узбекистану. Матч відбудеться 20 листопада у Ташкенті.

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З початку повномасштабного вторгнення, яке триває вже понад 8 місяців, російський футбол зазнав тотальної ізоляції. ФІФА та УЄФА відсторонили тамтешні клуби та збірні від участі у змаганнях під своєю егідою. Втім, деякі країни погоджуються проводити з терористами товариські матчі (вочевидь, зовсім не задарма). У вересні росіяни дотиснули "надпотужний" Киргизстан з рахунком 2:1, а в листопаді гратимуть проти Таджикистану (17-го) і Узбекистану (20-го).

Тішить, що бодай європейські збірні зберігають тверезу голову і не потурають країні-агресору. Окремі персонажі Боснійської асоціації футболу хотіли організувати спаринг з росіянами 19 листопада, але наткнулися на категоричний спротив власних гравців і притомної футбольної спільноти.

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