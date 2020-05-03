"Росія напала", – Безус категорично відповів щодо можливості перебратись в РПЛ

Хавбек Гента та збірної України Роман Безус не розуміє українських футболістів, які виступають на території країни-агресора.

"Ситуація така. Росія – напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, дарувати людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив.

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Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити.

Але ця тема заїла. Всі говорять – я б не поїхав, кого не спитай. Всі потім хвалять – ось красень. Це піар новина", – цитує Безуса Tribuna.

Нагадаємо, в Україні Роман захищав кольори Кременя, Ворскли, Динамо та Дніпра. У нинішньому розіграші чемпіонату Бельгії Безус провів 21 матч, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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