Страна-террорист в последние недели пафосно угрожала своим выходом из УЕФА и присоединением к Азиатской конфедерации. Сегодня (30 декабря) состоялось заседание Российского футбольного союза, на котором должны были принять "историческое решение". Все ожидаемо завершилось смешным пшиком – будет только создание рабочей группы, которая изучит вопросы перехода в Азию, его плюсы и минусы.

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"В Азии нам никто не гарантирует возвращение в отбор ЧМ. Такую гарантию нам может дать только ФИФА. Мы могли перейти, но при этом не попасть в отбор. Хотя и Азия по-прежнему готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять – нет. Никаких писем в УЕФА о намерении выйти мы не присылали. Это была дезинформация", – Чемпионат цитирует несуразные оправдания президента РФС Дюкова.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные в феврале после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

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