Країна-терорист останніми тижнями пафосно погрожувала своїм виходом з УЄФА і приєднанням до Азійської конфедерації. Сьогодні (30 грудня) відбулося засідання Російського футбольного союзу, на якому мали ухвалити "історичне рішення". Все очікувано завершилося смішним пшиком – буде лише створення робочої групи, яка вивчить питання переходу в Азію, його плюси та мінуси.

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"В Азії нам ніхто не гарантує повернення у відбір ЧС. Таку гарантію нам може дати лише ФІФА. Ми могли перейти, але при цьому не потрапити до відбору. Хоч і Азія, як і раніше, готова нас прийняти. Гарантійні листи не прийняті, але підстав не довіряти – немає. Жодних листів до УЄФА про намір вийти ми не надсилали. Це була дезінформація", – Чемпионат цитує недолугі виправдання президента РФС Дюкова.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби і збірні у лютому після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

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