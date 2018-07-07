Россия – Хорватия: стартовые составы на четвертьфинальный матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

Матч и онлайн-трансляция Россия – Хорватия начнутся в 21:00 по киевскому времени. Следите за событиями в матче на сайте "Футбол 24".

Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Россия: Акинфеев (к) – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов – Зобнин, Самедов, Кузяев – Черышев, Головин, Дзюба

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич (к), Перишич – Ребич, Крамарич, Манджукич

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018