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Россия – Хорватия: стартовые составы на четвертьфинальный матч ЧМ-2018

19:54 167 Читати українською
Россия – Хорватия: стартовые составы на четвертьфинальный матч ЧМ-2018
Россия – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

Матч и онлайн-трансляция Россия – Хорватия начнутся в 21:00 по киевскому времени. Следите за событиями в матче на сайте "Футбол 24".

Россия – Хорватия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Россия: Акинфеев (к) – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов – Зобнин, Самедов, Кузяев – Черышев, Головин, Дзюба

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич (к), Перишич – Ребич, Крамарич, Манджукич

Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
до матча
18
мин
Хорватия
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