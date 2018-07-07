Россия – Хорватия: стартовые составы на четвертьфинальный матч ЧМ-2018

ЧМ 2018 — 19:24 47
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Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матча
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Ярмоленко пройдет медосмотр в Вест Хэме, трансфер могут оформить уже завтраГермания — 18:06 486
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Лучшие фото болельщиц 20-го дня ЧМ-2018: девушка Погба, жены Дешама и Гризманна, слезы очаровательных бразильянокЧМ 2018 — 17:52 296
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Трансфер Роналду в Ювентус затягивается из-за Переса – стало известно, когда португалец прибудет в ТуринИспания — 17:02 399
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Вест Хэм предложил 20 млн за Ярмоленко – Боруссия Д уже отреагировалаГермания — 16:30 547
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