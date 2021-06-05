Товарищеские матчи

Россия – Болгария – 1:0

Гол: Соболев, 84 (пен.)

Уэльс – Албания – 0:0

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Россияне владели заметным преимуществом в спарринге против национальной команды Болгарии, но меткость подводила хозяев. Только арбитр помог подопечным Черчесова не упасть лицом в грязь перед своими болельщиками, назначив пенальти. 11-метровый успешно реализовал Соболев.

Уэльс и Албания также встречались в рамках товарищеского матча, но по шквалу эмоций, поединок трудно было назвать дружественным. Команды несколько раз едва не устроили драку на поле, и только чудом арбитр обошелся без красных карточек. Счет во встрече так и не был открыт.

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