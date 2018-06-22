Россия – Саудовская Аравия: анонс матча ЧМ-2018

Россия и Саудовская Аравия сыграют первый матч чемпионата мира-2018 в группе А. Анонс читайте на Футбол 24.

Россия – Саудовская Аравия

14 июня, 18:00, Москва, "Лужники"

Главный арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Чемпионат мира 2018, наконец, начинает отсчет своей финальной части. Позади – 11 лет проблемного строительства инфраструктуры, политических скандалов и спортивных трансформаций всех участников нынешнего Мундиаля. Дискуссия вокруг целесообразности телетрансляции ЧМ-2018 в Украине также, кажется, уже потеряла смысл, поэтому впереди – 64 матча самого престижного футбольного турнира с участием лучших сборных команд мира.

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2018

Открывают данный международный форум, по традиции, хозяева. Сборная, управляемая Станиславом Черчесовым, полнится противоречиями и вызывает у россиян полную палитру эмоций по отношению к себе. Так, команда проходила подготовку под лозунгом смены поколений, однако при этом осталась одной из самых возрастных на турнире. Её центрбэк – Сергей Игнашевич – в свои 38 лет вообще является самым возрастным игроком ЧМ-2018. Впрочем, несмотря на большой опыт, команда Черчесова умудряется играть крайне нестабильно, не зная побед в течение семи последних матчей и проиграв четыре из них.

Сборная России

Сборной России досталась, пожалуй, наиболее ровная и проходная группа – с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. В такой компании россияне, несмотря на всестороннюю критику из-за неудачных результатов в контрольных матчах, серьёзно рассчитывают на плей-офф – и в этом заключается еще одно противоречие хозяев Мундиаля.

О сборной Саудовской Аравии известно совсем немного. Для украинского болельщика она, в первую очередь, является приятным воспоминанием о победах Украины на ЧМ-2006 и неприятным – о ничьей 1:1 в товарищеском матче весной 2018 года. В контрольных играх данная команда также не произвела впечатления выдающейся, проиграв четыре из семи последних матчей с общим счетом 11:2. Впрочем победы над достаточно прочными греками и алжирцами, а также печально известная нам ничья с Украиной, показали, что Саудовская Аравия умеет цепляться за результат с посредственными командами, к числу которых точно относится и Россия. А значит, нас ждет весьма интересный дебютный матч ЧМ-2018.

Сборная Саудовской Аравии

Статистика противостояния и интересные факты

Команды встречались лишь однажды – в 1993 году в товарищеской игре. Тогда Саудовская Аравия дома уверенно расправилась с россиянами, выиграв со счетом 4:2. Саудовская Аравия очень уверенно играет против команд из бывшего СССР – 31 матч, 18 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Общий счет – 53:32. Это самая слабая пара в матче-открытии Чемпионата мира – впервые в истории в нем встретятся сборные с худшим на турнире рейтингом ФИФА. Последний раз страна-хозяин Чемпионата мира по футболу не побеждала в матче-открытии в 2010 году (ЮАР – Мексика, 1:1) Сборная России приняла участь в трёх Чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не вышла из группы. Саудовская Аравия принимала участие в Мундиале четыре раза (1994, 1998, 2002, 2006), однажды сыграв в 1/8 финала – против Швеции на ЧМ-1994.

Кадровая ситуация

Заявка сборной России на ЧМ-2018

Никаких травм или внефутбольных проблем в расположении сборной России нет, поэтому Станислав Черчесов имеет полную свободу действий при формировании основы на матч против Саудовской Аравии. Победа в нём для выхода из группы жизненно необходима, поэтому можно не сомневаться – у сборной России выйдет максимально боевой состав. Основная нагрузка ляжет на спины ветеранов и лидеров команды – Игоря Акинфеева, Алана Дзагоева, Федора Смолова и Александра Головина. Для последних двух ЧМ-2018 имеет особо важное значение, ведь оба игрока находятся на карандаше серьезных команд из топ-чемпионатов.

Александр Головин

Заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Имена сборной Саудовской Аравии вряд ли что-то скажут рядовому болельщику, хотя фамилия Саида Аль-Муваллада должна быть хорошо знакома украинцам – именно он забил в наши ворота гол, который подопечные Шевченко так и не отыграли. Кроме того, форвард Мохаммад Аль-Сахлави в отборе стал самым результативным игроком Ази по системе гол+пас, оформив 16 голов, 3 ассиста и еще 4 раза попав в каркас ворот. Однако, в целом это команда темных лошадок – и в этом кроется её главная сила.

Ориентировочные составы на матч Россия – Саудовская Аравия

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Жирков, Зобнина, Кузяев, Самедов, Дзагоев, Головин, Смолов

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Харби, А. Хавсави, В. Хавсави, Аль-Шахрани, Аль-Джассо, Отайф, Аль-Фаридж, Аль-Шехри, Аль-Доссари, Аль-Сахлави

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Россия – фаворит в этой паре

Сборная России, несмотря на аутсайдерские позиции в рейтинге ФИФА, по классу выше, чем Саудовская Аравия. В матче-открытии ЧМ-2018 за неё будут играть родные трибуны, ощущение возможности выйти из группы и глаза скаутов топ-клубов. Кроме того, российские футболисты захотят доказать, что шуточные песни про их плохую игру не являются заслуженными.

Превью ЧМ-2018, группа A: Уругвай, Египет, Россия, Саудовская Аравия - все, что нужно знать

Именно поэтому в сборную России в первом матче верится больше, хотя легкой прогулки она не получит. В конце концов, когда на воротах стоит Игорь Акинфеев, о подобных раскладах вообще лучше не мечтать. Тем не менее, победа со счетом 2:1 будет достаточно вероятным результатом данной игры.

Михаил Юхименко, Футбол 24