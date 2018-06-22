Россия – Саудовская Аравия: как это было

Россия и Саудовская Аравия сыграли матч открытия чемпионата мира-2018. Матч завершился победой россиян со счетом 5:0.
Россия и Саудовская Аравия сыграли в первом матче Чемпионата мира по футболу 2018. Матч стартовал в 18:00 по киевскому времени. Отметим, что в стартовом составе хозяев турнира вышел 38-летний защитник Сергей Игнашевич.
Россия – Саудовская Аравия – видео голов
Россия: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков – Газинский, Зобнин – Самедов, Головин, Дзагоев – Смолов
Россия разбила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018
Саудовская Аравия: Аль-Маюф – Аль-Бурайк, Осама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани – Отайф, Аль-Фарай, Аль-Хассам, Аль-Давсари – Аль-Шехри, Аль-Сахлаві
Стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии
Стартовый состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия ЧМ-2018 против России