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Россия – Саудовская Аравия: как это было

14 июня 19:09 5167 Читати українською
Россия – Саудовская Аравия: как это было
Россия – Саудовская Аравия: стартовые составы на матч открытия Чемпионата мира 2018

Россия и Саудовская Аравия сыграли матч открытия чемпионата мира-2018. Матч завершился победой россиян со счетом 5:0.

Россия и Саудовская Аравия сыграли в первом матче Чемпионата мира по футболу 2018. Матч стартовал в 18:00 по киевскому времени. Отметим, что в стартовом составе хозяев турнира вышел 38-летний защитник Сергей Игнашевич.

Россия – Саудовская Аравия – видео голов

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков – Газинский, Зобнин – Самедов, Головин, Дзагоев – Смолов

Россия разбила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

Саудовская Аравия: Аль-Маюф – Аль-Бурайк, Осама Хавсави, Омар Хавсави, Аль-Шахрани – Отайф, Аль-Фарай, Аль-Хассам, Аль-Давсари – Аль-Шехри, Аль-Сахлаві

Стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии

Стартовый состав сборной Саудовской Аравии на матч открытия ЧМ-2018 против России

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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