Росія – Саудівська Аравія: анонс матчу ЧС-2018

Росія та Саудівська Аравія зіграють матч-відкриття чемпіонату світу-2018 у групі А. Анонс прем'єрного поєдинку читайте на Футбол 24.

Росія – Саудівська Аравія

14 червня, 18:00, Москва, "Лужники"

Головний арбітр: Нестор Пітана (Аргентина)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чемпіонат світу-2018 нарешті починає відлік своєї фінальної частини. Позаду – 11 років проблемного будівництва інфраструктури, політичних скандалів та спортивних трансформацій всіх учасників цьогорічного Мундіалю. Дискусія навколо доцільності телетрансляції ЧС-2018 в Україні також, здається, вже втратила сенс, тож попереду – 64 матчі найпрестижнішого футбольного турніру за участі найкращих збірних команд світу.

Росія – Саудівська Аравія: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2018

Відкривають міжнародний форум, за традицією, господарі. Збірна, керована Станіславом Черчесовим, повниться суперечностями та викликає у росіян повну палітру емоцій щодо себе. Так, команда проходила підготовку під гаслом зміни поколінь, однак при цьому залишилась однією з найбільш вікових на турнірі. Її центрбек – Сергій Ігнашевич – у свої 38 років взагалі є найстаршим захисником ЧС-2018. Втім, не дивлячись на великий досвід, команда Черчесова примудряється грати вкрай нестабільно, не знаючи перемог протягом семи останніх матчів та програвши чотири з них.

Збірна Росії

Збірній Росії дісталась, мабуть, найбільш рівна та прохідна група – з Уругваєм, Єгиптом та Саудівською Аравією. В такій компанії росіяни, не дивлячись на всебічну критику через невдалі результати у контрольних матчах, серйозно розраховують на плей-офф – і в цьому полягає ще одна суперечність господарів Мундіалю.

Про збірну Саудівської Аравії відомо зовсім небагато. Для українського вболівальника вона, в першу чергу, є приємним спогадом про перемоги України на ЧС-2006 та неприємним – про нічию 1:1 у товариському матчі навесні 2018 року. У контрольних іграх ця команда також не справила враження визначної, програвши чотири з семи останніх матчів із загальним рахунком 2:11. Втім перемоги над досить міцними греками та алжирцями, а також сумнозвісна нічия з Україною, показали, що Саудівська Аравія вміє чіплятися за результат з посередніми командами, до яких точно відноситься і Росія. А, отже, нас чекає вельми цікавий дебютний матч ЧС-2018.

Збірна Саудівської Аравії

Статистика протистояння та цікаві факти

Команди зустрічалися лише одного разу – у 1993 році в товариській грі. Тоді Саудівська Аравія вдома впевнено розправилася з росіянами, вигравши з рахунком 4:2. Саудівська Аравія дуже впевнено грає проти команд з колишнього СРСР – 31 матч, 18 перемог, 5 нічиїх та 8 поразок. Загальний рахунок – 53:32. Це найслабша пара в матчі-відкритті чемпіонату світу – вперше в історії в ньому зустрінуться збірні з найгіршим на турнірі рейтингом ФІФА. Останній раз країна-господар чемпіонату світу не перемагала у матчі-відкритті у 2010 році (ПАР – Мексика, 1:1) Збірна Росії взяла участь у трьох чемпіонатах світу (1994, 2002, 2014) й жодного разу не вийшла з групи. Саудівська Аравія брала участь в Мундіалі чотири рази (1994, 1998, 2002, 2006), одного разу зігравши в 1/8 фіналу – проти Швеції на ЧС-1994.

Кадрова ситуація

Заявка збірної Росії на ЧС-2018

Жодних травм чи позафутбольних проблем у стані збірної Росії немає, тому Станіслав Черчесов має повну свободу дій при формуванні основи на матч проти Саудівської Аравії. Перемога у ньому задля виходу з групи життєво необхідна, тому можна не сумніватися – у збірної Росії вийде максимально бойовий склад. Основне навантаження буде покладене на спини ветеранів і лідерів команди – Ігоря Акінфєєва, Алана Дзагоєва, Федора Смолова та Олександра Головіна. Для останніх двох ЧС-2018 має особливо важливе значення, адже обидва гравці перебувають на олівці серйозних команд з топ-чемпіонатів.

Олександр Головін

Заявка збірної Саудівської Аравії на ЧС-2018

Імена збірної Саудівської Аравії навряд чи щось скажуть рядовому вболівальнику, хоча прізвище Саїда Аль-Муваллада має бути добре знайоме українцям – саме він забив у наші ворота гол, який підопічні Шевченка так і не відіграли. Крім того, форвард Мохаммад Аль-Сахлаві у відборі став найбільш результативним гравцем Азї за системою гол+пас, оформивши 16 голів, 3 асисти та ще 4 рази влучивши у каркас воріт. Однак, в цілому, це команда темних конячок – і в цьому її головна сила і криється.

Орієнтовні склади на матч Росія – Саудівська Аравія

Росія: Акінфєєв, Фернандес, Кудряшов, Ігнашевич, Жирков, Зобнін, Кузяєв, Самедов, Дзагоєв, Головін, Смолов

Саудівська Аравія: Аль-Маюф, Аль-Харбі, О. Хавсаві, У. Хавсаві, Аль-Шахрані, Аль-Джассим, Отайф, Аль-Фарідж, Аль-Шехрі, Аль-Доссарі, Аль-Сахлаві

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Росія вважається фаворитом пари

Збірна Росії, не дивлячись на аутсайдерські позиції у рейтингу ФІФА, за класом переважає Саудівську Аравію. У матчі-відкритті ЧС-2018 за неї будуть грати рідні трибуни, відчуття можливості вийти з групи та очі скаутів топ-клубів. Крім того, російські футболісти захочуть довести, що жартівливі пісні про їхню погану гру не є заслуженими.

Прев'ю ЧС-2018, група A: Уругвай, Єгипет, Росія, Саудівська Аравія – все, що треба знати

Саме тому в збірну Росії у першому матчі віриться більше, хоча легкої прогулянки вона не отримає. Зрештою, коли на воротах стоїть Ігор Акінфєєв, про подібний розклад взагалі краще не мріяти. Тим не менш, перемога з рахунком 2:1 буде досить ймовірним результатом.

Михайло Юхименко, Футбол 24