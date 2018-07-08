Россия – Хорватия: Селезнев поддержал Смолова, который стал антигероем матча

Украинский нападающий Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова, который стал антигероем поединка 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Форвард сборной России Федор Смолов стал одним из антигероев матча против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Нападающий бездарно исполнил первый удар в серии пенальти, которая завершилась поражением россиян.

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Селезнев выразил слова поддержки российскому форварду.

"Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел как лучше, но это футбол и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди", – написал Селезнев на своей странице в Инстаграм.

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