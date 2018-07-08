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Россия – Хорватия: Селезнев поддержал Смолова, который стал антигероем матча

16:35 78 Читати українською
Россия – Хорватия: Селезнев поддержал Смолова, который стал антигероем матча
Евгений Селезнев / фото из соцсетей

Украинский нападающий Евгений Селезнев поддержал форварда сборной России Федора Смолова, который стал антигероем поединка 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Форвард сборной России Федор Смолов стал одним из антигероев матча против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Нападающий бездарно исполнил первый удар в серии пенальти, которая завершилась поражением россиян.

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Селезнев выразил слова поддержки российскому форварду.

"Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел как лучше, но это футбол и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди", – написал Селезнев на своей странице в Инстаграм.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Теги
Россия Россия ЧМ 2018 Россия - Хорватия Евгений Селезнев Евгений Селезнев Федор Смолов Федор Смолов
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