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Росія – Хорватія: Селезньов підтримав Смолова, який став антигероєм матчу

16:35 71 Читать на русском
Росія – Хорватія: Селезньов підтримав Смолова, який став антигероєм матчу
Євген Селезньов / фото із соцмереж

Український нападник Євген Селезньов підтримав форварда збірної Росії Федора Смолова, який став антигероєм поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

Форвард збірної Росії Федір Смолов став одним з антигероїв матчу проти Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу. Нападник бездарно виконав перший удар у серії пенальті, яка завершилась поразкою росіян.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Селезньов висловив слова підтримки російському форварду.

"Зараз багато критики на адресу мого друга Федора Смолова. Бувають підйоми і спади, той, хто не падає, той не підіймається. Він хотів як краще, але це футбол і помилки властиві людям. У тебе ще все попереду", – написав Селезньов на своїй сторінці в Інстаграм.

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ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Федір Смолов Федір Смолов Росія Росія ЧС 2018 Росія - Хорватія
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