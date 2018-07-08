Росія – Хорватія: Селезньов підтримав Смолова, який став антигероєм матчу

Український нападник Євген Селезньов підтримав форварда збірної Росії Федора Смолова, який став антигероєм поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії.

Форвард збірної Росії Федір Смолов став одним з антигероїв матчу проти Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу. Нападник бездарно виконав перший удар у серії пенальті, яка завершилась поразкою росіян.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Селезньов висловив слова підтримки російському форварду.

"Зараз багато критики на адресу мого друга Федора Смолова. Бувають підйоми і спади, той, хто не падає, той не підіймається. Він хотів як краще, але це футбол і помилки властиві людям. У тебе ще все попереду", – написав Селезньов на своїй сторінці в Інстаграм.

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