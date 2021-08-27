Ювентус сможет отбить около 20% от суммы, которую клуб потратил на приобретение Криштиану у Реала.

Манчестер Юнайтед заплатит за Криштиану Роналду 15 млн евро + 8 млн в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Учитывая, что определенная часть премий является легкодостижимыми, Романо прогнозирует для Ювентуса около 20 млн за 36-летнего португальца. У Криштиану оставался еще один год действующего контракта с туринцами.

Напомним, в 2018-м Ювентус заплатил за Роналду мадридскому Реалу 117 млн евро.

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