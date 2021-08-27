Роналду у Манчестер Юнайтед: стала відома сума трансферу форварда Ювентуса
21:39 - Читать на русском
Ювентус зможе відбити близько 20% від суми, яку клуб витратив на придбання Кріштіану у Реала.
Манчестер Юнайтед заплатить за Кріштіану Роналду 15 млн євро + 8 млн у вигляді бонусів, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
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Враховуючи, що певна частина премій є легкодосяжними, Романо прогнозує для Ювентуса близько 20 млн за 36-річного португальця. У Кріштіану залишався ще один рік чинного контракту з туринцями.
Нагадаємо, у 2018-му Ювентус заплатив за Роналду мадридському Реалу 117 млн євро.
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