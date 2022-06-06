Швейцария открыла счет после подачи с углового, но VAR (лучше бы так на матче Украины работали) усмотрел игру рукой и отменил взятие ворот. Зато забили хозяева – Карвалью сыграл на добивании после удара Роналду со штрафного.

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До перерыва дважды отличился и сам Криштиану, который еще и успел удивительным образом промахнуться с нескольких метров. Теперь в активе 37-летнего Роналду уже 117 голов в 187 матчах за сборную – форвард улучшил собственный мировой рекорд.

Точку в матче поставил Жоау Канселу, воспользовавшийся пасом одноклубника Бернарду Силвы. 4:0 – Португалия с 4-мя очками возглавила вторую группу дивизиона А. У Чехии тоже 4 балла, Испания имеет 2, а швейцарцы проиграли оба матча.