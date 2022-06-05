Лига наций, 2 тур

Дивизион А

Португалия – Швейцария – 4:0

Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселу, 68

Чехия – Испания – 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 – Гави, 45+3, Мартинес, 90

Дивизион В

Сербия – Словения – 4:1

Голы: Митрович, 24, Милинкович-Савич, 56, Йович, 85, Радоньич, 90+2 – Стоянович, 30

Швеция – Норвегия – 1:2

Голы: Эланга, 90+2 – Холанд, 20(п), 69

После ничьей в первом туре Испания и Португалия планировали одержать свои дебютные победы. "Европейские бразильцы" решительно сделали не это заявку. Уже в первом тайме перспективы Швейцарии улетучились. Роналду организовал гол для Карвалью (Уильям успел на добивание после штрафного Криштиану) и впоследствии оформил дубль. После перерыва Канселу добил Швейцарию, сделав счет неприличным.

Для Испании все началось плохо. Уже на 4 минуте Пешек вывел Чехию вперед. "Фурия роха" отыгралась уже в компенсированное до первого тайма время благодаря Гави. Однако хозяева снова забили во второй половине. В обоих случаях бездарно сыграли защитники пиренейцев. Чехи эффективно использовали пространство позади высокой линии обороны соперников. В конце концов, Испания снова смогла отыграться на исходе тайма. Ничья не позволила удержать лидерство Чехии, которая теперь уступает Португалии по дополнительным показателям. Швейцария пока только проигрывает.

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Эрлинг Холланд, как и в первом туре, принес победу Норвегии. Правда, в этот раз форвард не ограничился одним голом, а оформил дубль. Пока за скандинавов в текущем розыгрыше Лиги наций забивает только новичок Ман Сити, обеспечивая своей сборной лидерство в квартете. Тем временем Сербия набрала первые очки, благодаря Милинковичу-Савичу обыграв Словению. Сначала хавбек Лацио ассистировал Митровичу, а во втором тайма самостоятельно забил победный гол. Разгром под занавес матча оформили Йович и Радоньич.